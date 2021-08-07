أعلنت وزارة الحج والعمرة رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى ٦٠ ألف معتمر في اليوم الواحد بدءا من غد (الأحد).

وأكدت الوزارة أن رفع الطاقة الاستيعابية سيكون وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنظمة لذلك، التي يتم العمل بها منذ البدء من فتح باب العمرة وبما يتوافق مع تعليمات وزارة الصحة ووزارة الحج والقطاعات الأخرى ذات العلاقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المنصة الوحيدة المعتمدة لأخذ تصاريح العمرة والصلاة من خلال تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، داعية لتوخي الحذر من المنصات الوهمية والمواقع الزائفة، والتأكد من التواريخ والمواعيد بحسب المسجل عبر التطبيق.