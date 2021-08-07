أوضحت لـ«عكاظ» عميدة كلية التقنية للبنات بمحافظة القريات شمعة بنت محمد العنزي صدور قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتشغيل الكلية لاستقبال المتدربات مع العام التدريبي 1443 وأنه سيتم تشغيل عدد من الوحدات التدريبية.

وبينت العنزي أن عدد المقبولات بلغ 120 متدربة في الكلية لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، مضيفة أن التخصصات المتاحة بالكلية هي الإدارية التقنية، تخصص التأمين وتخصص الموارد البشرية.

وأكدت العنزي أنه الكلية التقنية للبنات بالقريات تحظى بدعم واهتمام من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومواكبة لرؤية المملكة 2030 في إتاحة فرص القبول في التخصصات التقنية والمهنية التي يتطلبها سوق العمل لإتاحة فرص القبول لأكبر عدد ممكن من بنات المحافظة.

وأشارت العنزي إلى المتابعة من قبل مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف الدكتور سعد السعيدان، الذي كان له الدور البارز في عملية تشغيل وتقديم الدعم اللازم للكلية.