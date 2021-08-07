تحول عطل فني في محطة أرامكو بمنطقة القصيم اليوم إلى نشوب أزمة في التزود بالوقود في عدد من محطات البنزين في المنطقة، إذ رصدت «عكاظ» خلال جولة ميدانية ازدحام المركبات في المحطات، لتسبب العطل في إغلاق الكثير منها لنفاد كميات البنزين الموجودة.

وتناقل الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة أرامكو الموجهة لعملاء المبيعات التي أفادت «بتوقف عمليات تعبئة المنتجات البترولية بشكل مؤقت في محطة توزيع أرامكو السعودية بالقصيم ابتداءً من اليوم 06 أغسطس 2021، نرجو من السادة العملاء القيام بكافة الإجراءات اللازمة لإنشاء طلباتهم من المنتجات البترولية من محطتي التوزيع بشمال الرياض والمدينة، والتأكد من عدم إرسال شاحناتهم إلى محطة القصيم، وللمزيد من الاستفسارات نرجو منكم التواصل مع ممثلي خدمة العملاء».