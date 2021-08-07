تنطلق اليوم أولى الورش التدريبية لمبادرة المعسكر التدريبي «انطلق للفضاء»، الذي يستهدف تأهيل طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في علوم وتقنيات الفضاء.

وكانت الهيئة السعودية للفضاء أعلنت قبل أسبوعين بدء التسجيل في المعسكر الصيفي الذي يستمر لمدة 14 يوماً، وذلك ضمن مساعي الهيئة لإعداد رواد فضاء ومهندسي المستقبل واستقطاب المتميزين للانضمام لمختلف تطبيقات الفضاء عبر برامج تدريبية نوعية.

ويعمل البرنامج على ربط المقررات الدراسية لمادتي الرياضيات والفيزياء في المرحلة الثانوية بعلوم الفضاء، فيما يهتم بتقديم تجربة التعليم التطبيقي بالممارسة على مدى 30 ساعة تدريبية وبواقع 3 ساعات يومياً عبر متخصصين في علوم الفضاء.

كما يهدف إلى تطوير القدرات البشرية في قطاع الفضاء، ورفع وعي الطلاب والمجتمع بأهمية علوم وتقنيات الفضاء وتعزيز المشاركة المجتمعية بأنشطته، بالإضافة إلى تحفيز الطلاب على التخصص في المجالات التطبيقية والهندسية التي تختص بعلوم وتقنيات الفضاء.

ويحصل المشاركون في المعسكر بعد اجتياز التقييمات على شهادة إنجاز معتمدة من الهيئة السعودية للفضاء.