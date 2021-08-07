كشف مصدر مسؤول في وزارة الحج والعمرة لـ«عكاظ» أنه تم إصدار أولى تأشيرات العمرة للقادمين من الخارج لفوج من العراق الشقيقة؛ ويتوفع قدومهم خلال أيام قليلة.

ووفق المصدر، ستتواصل عملية إصدار التأشيرات تباعا وفق جدول معين؛ وحسب الإرشادات العامة بالنسبة للدول المسموح بالقدوم منها.

وكانت وزارة الحج والعمرة أكدت في وقت سابق أن إجمالي عدد المعتمرين المتوقع وصولهم إلى رحاب مكة المكرمة؛ حاليا مع فتح موسم العمرة في بداية شهر أغسطس يصل إلى 20 ألف معتمر من الداخل والخارج.

وتوقعت زيادة العدد وفق مقتضيات كل مرحلة وحسب ما تسمح به التدابير الصحية التي تراعي سلامة ضيوف الرحمن في المقام الأول.

وبينت أن العمرة مفتوحة لمن هم في الخارج للقادمين للعمرة وزيارة المدينة المنورة؛ من الدول المسموح لها بالدخول وفق ما تعلنه وزارة الصحة والهيئة العامة الطيران المدني.

وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة لمعتمري الداخل، فالعمرة متاحة عبر تطبيق اعتمرنا، إذ تم فتحها عقب نهاية موسم الحج مباشرة.