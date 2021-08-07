شيعت مدينة بريدة اليوم ٤ أفراد من عائلة واحدة بعدما باشرت الجهات المختصة حادثة مرورية خطيرة على طريق الملك فيصل مع تقاطع ضراس غرب مدينة بريدة، نتجت عنها ٤ وفيات وإصابة واحتراق إحدى المركبات.

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد الجعيثن أن الحادثة وقعت قرابة الساعة الخامسة عصراً وباشر الهلال الأحمر الموقع بعدة فرق وتعامل مع ٤ حالات في الموقع ونقل حالة خطيرة لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة.

يذكر أن تقاطع ضراس مع طريق الملك فيصل يعد من التقاطعات الخطرة غرب مدينة بريدة، ويحتاج لتكثيف وسائل التهدئة فيه للحد من خطورته.