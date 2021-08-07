أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) إحصاء جديداً لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 850 حالة مؤكدة، وتعافي 975 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10,103 حالات، منها 1404 حالات حرجة.

وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفايروس.

وبين الإحصاء أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 532,785 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 514,362 حالة.

وفي ما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 9 حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8320 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.