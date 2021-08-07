أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 7 مساجد، بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 3 مناطق، بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 182 يوماً إلى 1972 مسجدا، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم (السبت)، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في منطقة الرياض ووثلاثة مساجد في منطقة جازان، ومسجد واحد في منطقة القصيم.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي للمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك ارتداء الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.