أسفرت الحملات الميدانية الأمنية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة 1442/12/19 الموافق 2021/7/29 وحتى 1442/12/25 الموافق 2021/8/4 عن ضبط 12,899 مخالفاً، منهم 4130 مخالفاً لنظام الإقامة، و7721 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1048 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 322 شخصاً، 49% منهم يمنيو الجنسية، و49% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 51 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

كما تم ضبط 5 متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، في حين بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 70,608 وافدين مخالفين، منهم 58,716 رجلاً، و11,892 امرأة، فيما تمت إحالة 53,815 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 4406 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 6380 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.