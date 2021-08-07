أعلنت وزارة العدل أنه لا إمكانية لإصدار الشخص وكالة إلكترونية عامة بكافة الأمور لشخص آخر للمراجعة في المحاكم والبنوك وغيرها، كاشفة أن الوكالات الأساسية الموضحة في بوابة «ناجز» تتضمن عددا من الخيارات المتفرعة، ويجب الاختيار منها.

وأكدت أنه يمكن إصدار وكالة إلكترونية من خلال الدخول على بوابة ناجز عبر الرابط: https://najiz.sa/applications/landing، وعند اختيار أحد خيارات الوكالة الأساسية، تظهر الخيارات المتفرعة من الخيار الأساسي، وبإمكان المستفيد اختيار النص المطلوب.

وفي ما يخص الورثة، أوضحت «العدل» أنه يمكن إصدار وكالة من خلال الموقع دون الحاجة لزيارة كتابة العدل ويكون ذلك كل شخص على حدة، ويمكن أن يكون الورثة بوكالة واحدة وذلك لدى أحد الموثقين عبر http://mwathiq.sa⁩، كما يمكن التوجه لكتابة العدل لتقديم الخدمة دون الحاجة لحجز موعد مع التقيد بالاحترازات الوقائية.

وأفادت بأنه في ما يتعلق بالتوكيل في ما يخص الإرث، فيتم إصدار وكالة إلكترونية من خلال الدخول عبر الرابط: https://najiz.sa/applications/landing، وعند اختيار أحد خيارات الوكالة الأساسية تظهر الخيارات المتفرعة من الخيار الأساسي، وبالإمكان اختيار النص المطلوب ثم تعبئة خيار «وذلك في الإرث العائد من».

ونوهت إلى أنه بعد اعتماد الوكالة فإنه لا يمكن التعديل أو الإضافة عليها، ويمكن إصدار وكالة إلكترونية جديدة من خلال الدخول على بوابة «ناجز».