أقر وزير المالية محمد الجدعان تعديلات على لائحة تعويضات فرع المعاشات، تتيح صرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في المعاش أو التعويض في الحساب البنكي الخاص به، خلافا لما كان معمولا به في السابق حين كان يستلم الوصي المعاش.وحددت التعديلات شروطا جديدة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لصرف المعاش أو التعويض للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل. واشترطت توكيلاً رسمياً صادراً من الجهة المختصة أو توكيلاً يحرره الموكل أمام الموظف المختص، ويعتمد من الإدارة المختصة بالمؤسسة، على أن ينص التوكيل في الحالتين على صلاحية الوكيل بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للموكل، وأن يتجدد التوكيل في فترات دورية يحددها المحافظ، بمراعاة أن يقتصر قبول التوكيل في صرف معاشات خارج المملكة على المعاشات المستحقة للسعوديين فقط. كما اشترطت مستنداً رسمياً صادراً من الجهة المختصة ينص على صلاحية الولي أو الوصي أو القيم المحدد بموجب المستند بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للقاصر أو ناقص الأهلية. وتضمنت التعديلات اشتراط حصول المستحقين على الهوية الوطنية لصرف النصيب في التعويض.