ضبطت وزارة التجارة، معملا في مدينة الدمام، تستغله عمالة مخالفة للغش في التوصيلات الكهربائية، تتم صناعتها يدوياً والادعاء بأنها منتجات مستوردة.

وكشفت «التجارة» أنه تم ضبط أكثر من 7 آلاف توصيلة مغشوشة وعدد من الأسلاك والأفياش والمواد الأولية، وتم إغلاق المستودع وضبط المخالفين القائمين عليه وإحالتهم للجهات المختصة.











من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين: «لسلامتكم قبل الشراء تحققوا من مطابقة الأفياش والتوصيلات للمواصفات بوجود علامةالجودة السعودية الإلزامية عليها عبر تطبيق تأكد http://onelink.to/qcrs98».