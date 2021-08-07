ضبطت وزارة التجارة، معملا في مدينة الدمام، تستغله عمالة مخالفة للغش في التوصيلات الكهربائية، تتم صناعتها يدوياً والادعاء بأنها منتجات مستوردة.
وكشفت «التجارة» أنه تم ضبط أكثر من 7 آلاف توصيلة مغشوشة وعدد من الأسلاك والأفياش والمواد الأولية، وتم إغلاق المستودع وضبط المخالفين القائمين عليه وإحالتهم للجهات المختصة.
#فيديو | «التجارة» تضبط معملاً في الدمام تستغله عمالة مخالفة لصنع توصيلات كهربائية مغشوشة يدوياً والادعاء بأنها مستوردة، وتم ضبط أكثر من 7 آلاف توصيلة مغشوشة@MCgovSA#عكاظ #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظhttps://t.co/JTehHJr0f0 pic.twitter.com/IEaNTC2X8b— عكاظ (@OKAZ_online) August 6, 2021
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين: «لسلامتكم قبل الشراء تحققوا من مطابقة الأفياش والتوصيلات للمواصفات بوجود علامةالجودة السعودية الإلزامية عليها عبر تطبيق تأكد http://onelink.to/qcrs98».