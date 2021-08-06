دشن محافظ بيشة المكلف سعيد بن ناصر الطلوق بحضور مدير إدارة النقل والخدمات اللوجستية في بيشة المهندس عبدالله ظافر العمري ومديري الشرطة والدفاع المدني والمرور وأمن الطرق وعدد من المسؤولين في المحافظة المرحلة الأولى من ازدواجية طريق بيشة / العلاية بطول 16 كلم، وجسر تقاطع الجعبة - الحرف بتكلفة بلغت 8418556.95 أربعة وثمانين مليونا ومئة وخمسة وثمانين ألفا وستة وخمسين ريالا وخمس وتسعين هللة.

يشار إلى أن العمل جارٍ لاستكمال المراحل المتبقية من ازدواجية الطريق الرابط بين محافظتي بيشة وبلقرن بمتابعة وإشراف إدارة النقل والخدمات اللوجستية في بيشة.