بدأت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات، تنفيذ حملة مكثفة لرفع السيارات المهملة والتالفة والهياكل من أحياء مكة المكرمة، معلنة مهلة لملاكها لمدة 7 أيام من تاريخ رصدها لنقلها.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن هذه الحملة تأتي لما تسببه تلك المركبات المهملة والتالفة من خطر أمني وبيئي إضافة إلى تشويه المشهد البصري.

ودعت وكالة البلديات ملاك السيارات المهملة والتالفة والهياكل إلى سحب سياراتهم والاستفادة منها قبل انتهاء المدة المحددة، معربة عن أملها من الجميع التعاون والإبلاغ عن أي مركبة تالفة بالاتصال على رقم البلاغات البلدية الموحد (940)، أو على خدمة الواتساب (0539400940) ليتسنى اتخاذ اللازم حيالها.