أعلنت وزارة العدل أنه لا يتم اعتماد رقم هوية زوجة المواطن غير السعودية عند إدخال بياناتها عبر بوابة «ناجز» لإصدار صك حصر الورثة بعد وفاة الزوج، كاشفة أنه يتم اختيار نوع الهوية «جواز السفر».

وأفادت بأن «وثيقة توثيق ورثة متوفى» هي البديل عن «صك حصر الورثة».

وفي حال فقدان صك حصر الورثة، والرغبة بإصدار «بدل فاقد»، أكدت «العدل» أن ذلك يتم بمراجعة المحكمة التي أصدرت الصك بعد حجز موعد عبر الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/landing، وطلب بدل مفقود.

وكشفت أنه في حال كان الورثة غير سعوديين، ومتوزعين في عدة دول، وبعضهم يقطنون في السعودية، فإنه يتم إصدار صك حصر الورثة من خلال التقدم بـ«طلب توثيق ورثة متوفى» عبر الرابط التالي: https://inhaatportal.moj.gov.sa/tabsnew.aspx، مع إجراء الخطوات التالية للاستفادة من الخدمة: الدخول عبر بوابة ناجز Najiz.sa، اختيار «الخدمات الإلكترونية» ثم «الحالات الاجتماعية»، اختيار «طلبات الحالات الاجتماعية»، ثم «طلب جديد»، اختيار الخدمة المطلوبة، تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله، استلام إشعار بصدور الوثيقة.