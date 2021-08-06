أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، إطلاق مبادرة لتسهيل الحصول على اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» للفئة العمرية من «12 - 18 عاما»، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم في الدوادمي، وذلك في المحافظات التي لا تتوفر فيها مراكز للقاحات.

وكشفت أن اللقاحات ستتوفر في المركزين الصحيين «ساجر الثاني» و«رفايع الجمش» لمدة شهر ابتداء من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 8 مساء، مفيدة بأن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لمواجهة جائحة كورونا.

وكانت وزارة الصحة قد أهابت بجميع الطلاب والطالبات من الفئة العمرية «12 - 18 عاما» سرعة أخذ لقاح كورونا للحماية من تداعيات المرض، إذ يمكن حجز موعد عبر تطبيق «صحتي» أو تطبيق «توكلنا».