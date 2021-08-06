تواصل لجنة التوطين في محافظة وادي الدواسر أعمالها من خلال تنظيم عدد من الجولات الميدانية على أسواق المحافظة، وذلك من أجل التأكد من أنها طبقت الأنظمة واللوائح للتوطين.

وأوضح محافظ وادي الدواسر المكلف فهد بن عبدالله المسعود أن الجولات الميدانية المكثفة تأتي بتوجيهات ومتابعة من أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، بهدف تنظيم الأسواق والمراكز التجارية والقضاء على التستر التجاري، والتي تهتم بتوطين الوظائف وفتح فرص العمل للشباب والشابات من أبناء الوطن وتمكينهم في أعمال القطاع الخاص، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات لشغلها وللمساهمة في الحراك التنموي بالمحافظة، وإلزام المنشآت بتعليمات التوطين وتصحيح أوضاعها، على أن يتم تطبيق التعليمات حرفياً على كل المنشآت المخالفة للنظام.