عدّ أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز متنزه الشروق رديفاً تنموياً وسياحياً للغابات والمتنزهات في المنطقة، ورافداً للباحة باعتبارها الوجهة الثامنة للسياحة في رؤية 2030.

وأكد الأمير حسام خلال تدشينه صباح اليوم (الجمعة) المتنزه الواقع في مركز بهر على طريق (الباحة - العقيق) خدمة المتنزه للمواطنين والمقيمين من أهالي الباحة وزائريها، ويعد متنفسا لسكان المحافظات والقرى والمراكز الواقعة شرق مدينة الباحة ما يسهم في رفع جاهزية البنية التحتية للمنطقة التي تُعد إحدى الوجهات السياحية الثمان بما تمتلكه من مقومات طبيعية وسياحية جاذبة.

فيما عدّ أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط متنزه الشروق إضافة نوعية لمنظومة المتنزهات البلدية كونه من المواقع السياحية البارزة في المنطقة وعنصر جذب للزوار والمصطافين بحكم موقعه المتميز وتصميمه الأخاذ وجماله الطبيعي، إذ روعي في تصميمه احترام طبوغرافية الأرض ذات الطبيعة الجبلية المتدرجة، موضحاً أن تكلفة المشروع مع تهيئة مداخله تجاوزت (40 مليون ريال)، ويقع على مساحة (200 ألف متر مربع) ومساحة المسطحات الخضراء (62 ألف متر مربع) مع مغطيات نباتية بمساحة (19 ألف متر مربع) ويحتوي المشروع على (5668 شجيرة)، وبه بحيرة وشلالات ونافورة مائية بمساحة (1785 مترا مربعا)، وساحة بلازا مكوّنة من مسرح ومدرجات مكشوفة تتسع لـ(650 فرداً)، وبه ممرات مشاة بطول (7 آلاف متر)، و(4 أكشاك)، و(8 محلات تجارية)، ومطعم مكوّن من طابقين بمساحة (365 مترا مربعا)، ومتاهة شجرية للأطفال تبلغ مساحتها (550 مترا مربعا)، و(5 مجمعات مواقف) للسيارات بإجمالي طاقة استيعابية تتجاوز (600 موقف). وعبّر أمين منطقة الباحة عن عظيم امتنانه للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع البلدي في منطقة الباحة، مشيداً بالتوجيه والدعم المستمرين من أمير منطقة الباحة الذي وجه بإنشاء المشروع الكبير وتابع مراحل تنفيذه وتفضل بتدشينه ليخدم أهالي وزوار المنطقة.