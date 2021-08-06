أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن خدمة نقل المعتمرين غير متوفرة حاليا من مركزي كدي والجمرات، مفيدة بأنه يمكن للمعتمرين التوجه إلى أحد المراكز التالية (أجياد، غزة، الشبيكة) ثم الذهاب للحرم مباشرة لأداء العمرة.

وشددت على أنه يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات بعد تحديث الحالة في حساب «توكلنا» إلى (مُحصَن بالجرعتين، مُحصَن متعافي، مُحصَن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يوما)، موضحة أنه لا يمكن تعديل أوقات التصاريح بعد إصدارها، ولكن يمكن للمستفيدين إلغاءها قبل دخول التصريح بـ4 ساعات، والمحاولة للحصول على تصاريح في أوقات أخرى.

وأكدت أنه يمكن للمستفيدين حجز الصلوات عبر تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا» حسب مواعيد الصلوات المتاحة، في حين يمكن حجز صلوات اليوم كلها، ولا يمكن حجز الصلوات لأكثر من يوم في نفس الوقت، وبعد انتهاء صلاحية التصاريح الحالية يمكن الحجز ليوم آخر، كاشفة أن تصريح العمرة خاص بأداء العمرة فقط ولا يشمل الصلاة.