كثفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف جهودها استعداداً للعام الدراسي الجديد، شملت تنفيذ الصيانة والنظافة للمباني المدرسية، وتهيئتها تهيئة متكاملة لاستقبال منسوبيها وطلابها، بعد استكمال الجرعات التحصينية ضد فايروس كورونا.

وتفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، عددا من المباني المدرسية، مؤكداً أهمية جاهزية جميع المدارس بمرافقها لاستقبال منسوبيها وطلابها وتأمين بيئة عمل مناسبة في ظل الاعتبارات الصحية، وضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد.

ودعا الغامدي مديري المدارس إلى إعداد الخطط التعليمية بوقت مبكر، ومراعاة مصلحة الطلاب والطالبات، كما دعا أولياء الأمور إلى ضرورة التعاون مع المدرسة في استكمال جرعات التحصين ضد كورونا، لما في ذلك من تحقيق المصلحة العامة لهم ولزملائهم الطلاب وحفاظا على سلامتهم.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الصحة المدرسية نصار بن عفاش الخالدي أنه تم التعاون مع وزارة الصحة وجامعة الجوف لتقديم التسهيلات للطلاب والطالبات في أخذ اللقاح في المدارس وتحديد أربع مدارس للبنين ومثلها للبنات، وتوفير كل ما تحتاجه المدارس من أدوات صحية ومعقمات مع متابعة التوعية الصحية العامة للجميع، كما تم تجهيز عيادات طبية بالمدارس مهيأة لأي أمر صحي طارئ.

وأكد مشرف المقررات المدرسية عبدالله بن صالح الساكت أنه تم استلام جميع المقررات الدراسية وترحيل الحقائب المدرسية لمكاتب التعليم والتي تشمل جميع المراحل التعليمية والتعليم المستمر والتربية الخاصة والفكرية ليتسنى لهم تسليمها بوقت مبكر للمدارس ثم للطلاب والطالبات وفق خطط وجداول زمنية مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والبروتكولات الوقائية.

وأوضح مدير إدارة الصيانة والتشغيل كساب بن عبدالله المعيقل أن فرق الصيانة باشرت أعمالها في جميع المدارس وأتمت أعمالها في الصيانة الدورية للمباني المدرسية، شملت وسائل السلامة وتعقيم المرافق جميعها المكيفات والبرادات والتأكد من سلامتها.