تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي عددا من جوامع ومساجد محافظة الريث، وذلك للوقوف على سير أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم، منبهاً على ضرورة بذل الجهد في العناية بالمساجد والاهتمام بها ومتابعتها باستمرار للحفاظ على سلامة المصلين من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتحوراته، وتفقد المساجد التي تضررت من الأمطار.

ودعا المدخلي جميع المراقبين والمراقبات لبذل مزيد من الجهد في متابعة المساجد وتسجيل كل ملاحظة يجدونها وعرضها دون تردد، مبيناً أن خدمة بيوت الله عز وجل شرف ورفعة. جاء ذلك خلال اجتماعه بهم في مقر إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، حيث استمع لكافة احتياجاتهم والمعوقات التي يواجهونها واعداً إياهم بحلها.

رافقه في الجولة مدير إدارة المساجد الشيخ عبدالله بن منصور مدخلي، ومدير إدارة المشاريع والصيانة حسن بن يحيى زكري، ومدير إدارة المساجد بالريث محمد بن فايع مصغري.