أكدت وزارة الصحة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، مشددة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها.

وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق «صحتي» أو تطبيق «توكلنا» للحصول على اللقاح.

وفي السياق نفسه، أعلنت الصحة إحصاء جديدا لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (954) حالة مؤكدة، وتعافي1014 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10,237 حالة، منها 1404 حالات حرجة.

وبيّن الإحصاء أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 531,935 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 513,387 حالة، فيما تم تسجيل 14 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8311 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.