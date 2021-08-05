وجّه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بإيقاف خمس فعاليات ومهرجانات مقامة بالمنطقة (مخالفة)، بناء على ما ورد من الجهات المعنية، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات المتبعة لمواجهة فايروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبدالله الحصين، بأن توجيه أمير القصيم يأتي حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وانطلاقاً من الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة - أيدها الله - للحد من انتشار فايروس كورونا، مشيراً إلى أن الفعاليات المقفلة نفذت بمدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس ومركز الخبراء، مؤكداً أن توجيه أمير القصيم نص على أنه لا تهاون مع من لا يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.