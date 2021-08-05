أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم (الخميس) اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لوجي دي مايو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

من جهة أخرى، تلقى وزير الخارجية اليوم اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية مملكة إسبانيا أرانشا غونزاليس لايا.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.