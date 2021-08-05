أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة متحوّرات الفايروس، داعيةً الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 986 حالة مؤكدة وتعافي 1055 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10311 حالة، منها 1424 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 530981 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 512373 حالة، وفي ما يخص الوفيات تم تسجيل 13 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8297 حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس (كورونا).