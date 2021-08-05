اختتمت في محافظة النعيرية برامج مجلس شباب المنطقة الشرقية التي استفاد منها ٣٠٠ متدرب ومتدربة على عدة فروع منها اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واختيار الميول المهنية، والتخصص الجامعي، والاستثمار، والتقديم الوظيفي، ما يثري المدربين معرفيا وبناء السيرة الذاتية. وقال قائد الفريق وعضو مجلس شباب المنطقة الشرقية في النعيرية الدكتور حمد الهاجري لـ«عكاظ» إن البرامج تعتبر الحدث الأول من نوعه في المحافظة لخدمة شباب وشابات المحافظة والمراكز التابعة، وتركزت البرامج على تأهيل وتطوير العاطلين عن العمل في ٧ برامج تدريبية مجانية مهمة في سوق العمل تحت مسمى «دورات الصيف التطويرية» بشهادات معتمدة من مجلس شباب المنطقة الشرقية وتحت أيدي مدربين مميزين، استفاد منها ٣٠٠ متدرب ومتدربة.