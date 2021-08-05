استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم (الخميس) رئيس مجلس إدارة نادي الباحة لذوي الإعاقة علي بن صالح الشيخ، ولاعبي النادي، وذلك بعد الحصول أخيراً على بطولة المملكة لكرة الهدف، وجمع النادي بين بطولة الدوري الممتاز وبطولة المملكة لكرة الهدف.

ونوه خلال اللقاء بقدرة الشباب السعودي وتميز أصحاب الهمم العالية، وهنّأهم على هذا الإنجاز، مؤكدا دعمه لجميع الألعاب الرياضية التي يهتم بها نادي الباحة لذوي الإعاقة.

وفي ختام اللقاء كرم أمير المنطقة جميع اللاعبين، متمنيا لهم مواصلة تحقيق الانتصارات ونيل المراكز المتقدمة في المسابقات القادمة.