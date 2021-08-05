تعمل بلدية طبرجل في إطار حملتها المكثفة لمعالجة التشوه البصري على إزالة المواقع المخالفة والعشوائية بسوق الماشية بالمحافظة وترصد المخالفات داخل السوق.

وقال لـ«عكاظ» رئيس البلدية المهندس مشعل بن محمد الحسن إن البلدية تعمل وفق خطط ممنهجة بمتابعة وتوجيه من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، لمعالجة كافة مظاهر التشوه البصري بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة، وذكر أن البلدية تمر بورشة عمل ميدانية تعمل في كل الاتجاهات لتحسين المشهد الحضري من النظافة العامة وإزالة الأنقاض والسيارات التالفه وحفر الشوارع والكتابات على الجدران ومعالجة الأرصفة المتهالكة.