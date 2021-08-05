بارك أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز مشروع مدرسة الباحة لتعليم قيادة المركبات للسيدات، مؤكداً خلال تدشين المدرسة، بحضور رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ومدير مرور المنطقة العميد مسفر الثبيتي ووكلاء الجامعة، الوقوف مع المواطنة السعودية وإشراكها في المشاريع الوطنية التنموية، مؤملاً استفادة نساء منطقة الباحة من تعلم قيادة السيارة لقضاء حاجاتهن بكل يسر وسهولة، مثمناً المشروع الذي يأتي تلبية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، لدعم وتمكين بنات الوطن، مؤكداً حرص الإمارة على تمكين المرأة في مجالات عدة، وإشراكها في بناء ونهضة هذا الوطن المعطاء.

فيما ثمن رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين رعاية أمير المنطقة حفل تدشين مدرسة تعليم القيادة ودعمه واهتمامه المتواصلِ لتحقيقِ رسالةِ الجامعة وأهدافها السامية، مؤكداً أن مدرسة تعليم القيادة دليل عناية الجامعة بخدمة الوطن في شتى المجالات، تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني وصولاً للأهداف البعيدة لرؤية السعودية 2030، منوهاً بجهود الجميع ما أسهم في سرعة إنجاز مدرسة الباحة لتعليم القيادة.

كما جال أمير منطقة الباحة على عدد من المواقع السياحية التي تستضيف أنشطة وفعاليات برنامج صيف السعودية، الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار «صيفنا على جوك»، حيث يحتضن عدداً من الفعاليات النوعية بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، ويستمر حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢١.

و أعرب الأمير حسام بن سعود في ختام الجولة عن سعادته باكتمال جاهزية كافة المواقع السياحية، وإعجابه بالفعاليات المقدمة التي ستشكل نقلة نوعية في عالم السياحة والفعاليات داخل المنطقة، مؤكداً ما تزخر به منطقة الباحة من مقومات سياحية وفرص استثمارية واعدة، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار بالمنطقة.

وزار أمير منطقة الباحة، مهرجان خيرات الباحة، الذي تنظمه إمارة منطقة الباحة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وعلى رأسهم الأمانة ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الموار البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.

كما كرم الأمير حسام رئيس مجلس إدارة نادي الباحة لذوي الاعاقة علي بن صالح الشيخ وإدارة ولاعبي النادي بعد تحقيقهم بطولة كرة الهدف على مستوى المملكة، وجمعهم بين بطولة الدوري الممتاز وبطولة المملكة لكرة الهدف.