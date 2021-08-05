أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 10 مخالفات بحق 8 مواطنين ومقيمين، بالتنسيق مع الجهات المختصة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية من خلال قيامهم بالجمع والدعوة إلى جمع التبرعات دون الحصول على الترخيص.

ويؤكد المركز دعمه لكافة وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية والمنصات المعتمدة لحفظ الأمن ومنع استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لأموال المتبرعين في الأعمال المشبوهة التي تخل بالأنظمة وتستهدف أمن الوطن.

ويدعو المركز جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية والتبرع بالطرق النظامية وعبر القنوات الرسمية المخصصة.