لأول مرة منذ بدء الجائحة تجاوزت ماليزيا حاجز الـ20 ألف إصابة وأعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) عن 20.596 إصابة جديدة و164 حالة وفاة مرتبطة بالفايروس.

من جانبها تعتزم الحكومة الماليزية تخفيف قيود وإجراءات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد للمتلقين بالجرعات الكاملة من اللقاح، حيث صرح رئيس الوزراء محيي الدين ياسين اليوم أنه في غضون يومين ستعلن الحكومة حزمة من التسهيلات للملقّحين كالسفر بين الولايات والتنقل بين المدن والسماح بتناول الطعام داخل المطاعم فيما تخضع البلاد حالياً لإغلاق وإجراءات صارمة في محاولة لكسر موجة مرتفعة من تفشي وباء فايروس كورونا.

و دعا ياسين الجميع إلى توخي الحذر حيث لم تصل البلاد إلى مرحلة مناعة القطيع اللازمة لوقف انتشار الوباء.