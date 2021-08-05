قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بتوزيع (800) سلة غذائية على الفقراء واللاجئين في منطقة كوني التي تبعد عن العاصمة نيامي بـ (400) كم بجمهورية النيجر.

ويأتي هذا المشروع تحت رعاية السيدة الأولى لجمهورية النيجر خديجة بازوما التي التقت أخيرا في البيت الرئاسي بمدير مكتب الندوة بالنيجر ورحبت بالتعاون المثمر مع الندوة العالمية وأشادت بجهودها التنموية المؤثرة والحاضرة في المجتمع النيجري.

ومن جهته أثنى مدير مكتب الندوة العالمية في النيجر السيد أسامة السباعي على جهود المملكة حكومة وشعبًا في عنايتها بالعمل الإنساني وتقديم مساعداتها المتواصلة لمختلف شعوب العالم ووقوفها الدائم مع مختلف المجتمعات المحتاجة والمتأثرة بالأزمات والكوارث الطبيعية.