تواصل بلدية محافظة الدائر أعمالها المستمرة في فتح الطرقات المقطوعة والمنهارة جراء الليلة الماطرة التي شهدتها المحافظة ليلة الأحد الماضي، حيث تلقت البلدية أكثر من 100 بلاغ معظمها بلاغات حرجة من انقطاع للطرق وتساقط صخور وتجمعات للمياه في عدد من المواقع والجبال بالمحافظة.

واستنفرت البلدية كافة طاقاتها البشرية والآلية لإقفال البلاغات وفتح الطرقات وتم وضع خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوزيع الآليات على عدد من القرى الجبلية وتم إنجاز نسبة كبيرة منها، فيما لازالت الأعمال مستمرة حتى الآن.

وشمل فتح الطرق جبل خاشر وقرية ذراع البارك وعقبة الغادي ووادي الجنية والجبيل وحشوة ريع وطريق الفرحة وعقبة جبل حراز وطريق خبارة والشارع العام بالمحافظة وعدد من الأحياء.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير محمد بن حسن الحامظي أن العمل مستمر على مدار الساعة في فتح الطرقات جراء الحالة المطرية، وهناك فرق تعمل في الصباح والمساء لمباشرة البلاغات المتواصلة، موضحاً أنه تم الوقوف على عدد من الانهيارات والطرق خلال الجولة مع المحافظ والعمل على إصلاحها.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جددت تحذيراتها من هطول أمطار من متوسطة على غزيرة والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والمواقع الخطرة المعرضة للانهيارات الجبلية، مهيبة بالجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة.

هذا وتشهد محافظة الداير بني مالك وجبالها أجواء خلابة جراء الحالة المطرية المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع وسط إقبال كثيف من الزوار والمتنزهين للاستمتاع بالأجواء الجبلية المتميزة.