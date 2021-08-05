شارك أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أهالي محافظة فرسان احتفالهم بموسم العاصف السياحي وجني التمور بقرية القصار التراثية.

واستمع أمير منطقة جازان لشرح مفصل عن موسم العاصف الذي يمثل أحد المورثات الثقافية الاجتماعية بجزر فرسان، واشتق اسمه من الرياح الشمالية الغربية شديدة الحرارة التي تهب على الجزيرة في فصل الصيف، ما يجعل الأهالي يتجهون لقرية القصار التراثية نظرا لكثرة الآبار التي تتوافر بها المياه العذبة، وأشجار النخيل التي تبدأ في طرح ثمارها، ليقوم الأهالي بجني الرطب والاستمتاع بظلال النخيل واعتدال الأجواء في مدة زمنية تصل لأربعة أشهر تقام فيها مناسبات الزواج وغيرها من المناسبات الاجتماعية الأخرى.

ووقف أمير جازان على محصول القرية من التمور خلال الموسم الحالي، والمعرض الخاص بالأدوات الزراعية وأدوات الصيد القديمة والحديثة التي يستخدمها الأهالي في زراعة وجني ثمار النخيل وصيد الأسماك، مبديا إعجابه بما اطلع عليه خلال الجولة وما يمثله موسم العاصف من أهمية تراثية واقتصادية وسياحية تضاف للميز النسبية لجزر فرسان، وشاهد أحد الألوان الشعبية التي قدمتها فتيات المحافظة عن موسم العاصف.