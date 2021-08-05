دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمس، خدمة الإسعاف البحري بمحافظة جزر فرسان.واستمع لشرح مفصل من مساعد مدير عام صحة جازان الدكتور عواجي النعمي، عن الإسعاف البحري الذي تم تصنيعه بمبلغ 13.600.000 ريال، وفقاً لأحدث المعايير العالمية وأنظمة السلامة المتطورة، واطلع على خطة عمل الإسعاف البحري التي تمكن من نقل الحالات المرضية الطارئة من جزيرة فرسان إلى ميناء جازان في مدة لا تتجاوز 45 دقيقة.وأكد الأمير محمد بن ناصر أهمية الخدمة التي تأتي امتدادا لسعي وزارة الصحة لتوفير الخدمات الصحية للأهالي والمقيمين كافة، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.