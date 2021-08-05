تصنف 8 مهندسات سعوديات مختصات في المساحة ونظم المعلومات الجيومكانية في أمانة محافظة جدة مخططات مدينة جدة، ويعملن على رقمنتها بوضع إحداثياتها وتسميتها بأكواد خاصة وتسجيلها جغرافيا.وأوضح مدير مركز المساحة ونظم المعلومات الجيومكانية بأمانة محافظة جدة المهندس ياسر المحمدي لـ«عكاظ»، أن جميع أعمال المهندسات فنية، إذ يتولين مهمات تصنيفات المشاريع سواء سكنية أو تجارية وغيرها، مشيرا إلى التوجه مستقبلا إلى عمل مسح كامل لمدينة جدة ورفعها على هيئة ثلاثية الأبعاد، لافتا إلى التوسع في استقطاب مهارات الكادر النسائي بما يشكل إضافة قيمة وجودة الأعمال.