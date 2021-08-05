استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه أمس سفير الولايات المكسيكية المتحدة لدى المملكة أنيبال توليدو.وجرى خلال الاستقبال مناقشة مجالات التعاون في مجال حقوق الإنسان بين الجانبين وسبل تطويرها.وأبرز الدكتور العواد جهود حكومة المملكة وحرصها على حماية حقوق الإنسان، والإصلاحات الرائدة التي تبنتها المملكة وفقاً لرؤية 2030.