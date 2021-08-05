استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، أمس، خلال استقباله مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدكتور جيهانغير خان، أوجه التعاون بين المملكة ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وجهود المملكة المبذولة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.كما استقبل الوزير الجبير، أمس، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وناقش الوزير الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، أمس، خلال استقباله رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، الدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة السعودية للبنك منذ إنشائه.حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.