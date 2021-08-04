أعلنت إحدى الشركات المسؤولة عن تشغيل برنامج العمل الحر التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تدير برامج أنماط العمل الحديثة ومهارات المستقبل وتعمل على تنمية اقتصاد العمل الحر والاقتصاد التشاركي في المملكة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة بريطانية تدير أكبر منصتين للعمل الحر عربيًا، لتمكين المستقلين السعوديين وزيادة قدراتهم التنافسية.

وفقاً للاتفاقية، سيحصل المستقلون السعوديون حاملو وثيقة العمل الحر على مزايا إضافية، وتوثيق حساباتهم واعتمادها. مما يسهل على الشركات توظيفهم. ودعما للاستثمار في رأس المال البشري سيتم منح النفاذ بمزايا أعلى للمستقلين السعوديين المسجلين في برنامج العمل الحر، إضافة إلى تقديم دورات أكاديمية حاسوبية لتعلم البرمجة ومهارات عمل المستقبل.

ويعد التحوّل الرقمي من أحد أهم البرامج الإستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويأتي هذا التعاون الإستراتيجي داعماً للتحول الرقمي وتعزيزاً لمكتسبات برنامج العمل الحر، مما سيعزز من فرص المستقلين في السعودية ويساهم في انتشار ثقافة العمل الحر على نطاق أوسع.