انضمت محافظة سميراء شرق حائل لمحافظات الشملي والحائط وموقق وبقعاء والغزالة في عدم إقامة المناسبات والتجمعات المخالفة بحسب إمارة منطقة حائل في «تويتر» والتي كشفت أنه تنفيذاً لتوجيه أمير منطقة حائل، ناقش وكيل محافظ سميراء المكلف مع مسؤولي صحة حائل وممثل اللجنة الأمنية أسباب ارتفاع أعداد الإصابات بفايروس كورونا بالمحافظة، وتم التأكيد على تكامل الأدوار للوقوف ضد التفشي وأهمية دور المجتمع بتطبيق الأنظمة وعدم إقامة المناسبات والتجمعات المخالفة.

وكانت إمارة حائل وفق حسابها عبر «تويتر» قالت إنه بتوجيه ومتابعة أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد في ملف ارتفاع الإصابات في فايروس كورونا طيلة الأسابيع الماضية في المحافظات، تم الوقوف على كافة التفاصيل الصحية بعد رصد ارتفاع الحالات بصورة استدعت معرفة المسببات الصحية.

وأبلغت إمارة منطقة حائل عبر حسابها في «تويتر» المحافظات الست في إجراءات حازمة اتخذت وهي عدم إقامة المناسبات والتجمعات المخالفة خلال الأيام القادمة.