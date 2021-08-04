أعلنت وزارة المـوارد البشـرية والتنمية الاجتماعيـة عـن البدء فـي تطبيق قرار توطين «قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين»، وبدء تطبيقـه اعتباراً من اليوم الأربعـاء 1442/12/25هـ الموافـق 2021/08/04، وانتهاء فترة السماح المحددة للقرار.

وأضافت «الموارد البشرية» أن هذا القرار يسري على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتـب إدارة المجمعات التجارية المغلقـة، باستثناء عـدد مـحـدود مـن الأنشطة والمهـن فـي هـذه المجمعـات، ويأتي هـذه القرار تماشياً مع قـرارات التوطيـن وخـطـة الـوزارة فـي زيـادة فـرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.