تفقد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مقر قيادة قطاع حرس الحدود بمحافظة فرسان، وذلك في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها لمختلف الجهات والقطاعات الحكومية بالمحافظة.

واستمع أمير منطقة جازان إلى إيجاز من قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء الركن سالم الشهري، وقائد قطاع فرسان الرائد سعيد الحارثي حول مهمات وواجبات حرس الحدود وما يقوم به منسوبوه من أعمال لخدمة الاهالي و المتنزهين، والتصدي لكل من يحاول الاعتداء على حدود الوطن، وما حقتته قيادة القطاع من إنجازات في شتى المجالات التي تقع ضمن مهامها.



وشاهد أمير المنطقة عرضا مرئيا لنماذج من التجهيزات والعربات والآليات الحديثة والمتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة لحرس الحدود بما يمكنهم من القيام بواجبهم في حماية الوطن.



وفي ختام الجولة افتتح الأمير محمد بن ناصر جامع شهداء الواجب، بمقر القيادة.