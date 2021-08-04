وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، جميع خطباء الجوامع والمساجد المساندة التي تقام فيها صلاة الجمعة في جميع مناطق المملكة، بتضمين خطبة صلاة الجمعة القادمة الـ27 من ذي الحجة ١٤٤٢هـ، الحديث عن ضرورة حصول منسوبي التعليم من أعضاء هيئة التدريس والتدريب، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، والمتدربين والمتدربات، على جرعتين من لقاح كورونا؛ حماية لأنفسهم، وحفاظاً على سلامة أسرهم وأقرانهم، وللوقاية من العدوى وانتشار فايروس كورونا، ولكي تكون المنشآت التعليمية مكملة للبيئات الآمنة ولتحقق رسالتها التعليمية والتدريبية، بناءً على رغبة وزارة التعليم في قيام الخطباء بالمشاركة في التوعية بذلك.

ويأتي توجيه الدكتور آل الشيخ في إطار سعي وزارة الشؤون الإسلامية ودورها الفاعل في المساهمة بنشر الوعي الشرعي، اتساقاً مع أهمية خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد إلى الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها، والتذكير بها، ولاسيما ما يتصل بالتوعية والإرشاد بخطر فايروس كورونا وأهمية الوقاية منه والأخذ بتعليمات الجهات المعنية.