نوه المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة، بتوجّه أمانة المنطقة للأنسنة، وحفظ هوية الباحة سياحياً وزراعياً، وسرعة التفاعل والتجاوب مع ما يرفعه المجلس من توصيات.وتطلّع المجلس خلال جلسته السابعة والسبعين المنعقدة أمس، برئاسة رئيس المجلس أحمد آل هادي للتوسع في مشاريع جودة الحياة، مؤكداً أن توجه الأمانة لزراعة 30 ألف شتلة، في منتزه الأمير محمد بن سعود في بُهر يعزز هوية المنطقة، ويسهم في رفع كفاءة جودة الحياة.وأقر المجلس توصيةً بالتوسع في طرق المشاة، وتأهيلها بالمرافق اللازمة للمشاة، وناقش المجلس مقترح زيادة مساحات المطلات في المنتزهات وتجهيزها بما يلزم للتغيرات المناخية صيفاً وشتاءً، وطالب بإعادة النظر في مواقع سكن العمالة الوافدة، واستكمال توسعة طريق الإمام محمد بن سعود.