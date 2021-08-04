أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أن أولوية تسليم وحدات الإسكان للأسر الأشد حاجة، وشدد خلال ترؤسه لجنة الإسكان التنموي، أمس (الأربعاء) على سرعة إنجاز المشاريع الخاصة بالإسكان التنموي لكي يتم تسليمها لمستفيديها، وثمن جهود اللجنة في التواصل مع المستفيدين وتسهيل العديد من الأعمال المساهمة في الإسكان التنموي. واطلع على حالة المشاريع السكنية للإسكان التنموي إضافة إلى الأعمال المنجزة.واستعرض أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط أبرز إنجازات العام الحالي وما تم توفيره من الدعم المطلوب لتسهيل عمل البرنامج بهدف توفير حلول سكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة، موضحاً أنه تم توفير 118 وحدة سكنية إلى تاريخه، مع اعتماد مشروعين في منطقة الباحة خلال عام 2021 بعدد 210 وحدات سكنية، ودعم الأسر الأشد حاجة خلال عام 2021 بمبلغ يتجاوز 6 ملايين ريال من خلال «جود الإسكان»، إضافة لتأسيس (جمعية الباحة للإسكان التنموي) المتخصصة في تقديم خدمات الاسكان التنموي.وتسلم أمير منطقة الباحة تقارير الشرطة والمرور خلال استقباله مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي، ومدير إدارة المرور العقيد مسفر بن رداد الثبيتي، واطلع على إحصائيات شاملة للبلاغات الامنية والمرورية، وعدد الحوادث والمخالفات المرورية والحملات الميدانية إضافة إلى ما تم معالجته بشأن النقاط الخطرة التي تشهد حوادث مرورية داخل مدينة الباحة ومحافظات المنطقة.ونوه الأمير حسام بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في المنطقة ومحافظاتها وما يقدمونه من خدمات للمواطن والمقيم في ظل ما تحظى به القطاعات الأمنية والمرورية من دعم القيادة الرشيدة، وأشاد بالخدمات والبرامج التوعوية التي كان لها الأثر في انخفاض البلاغات وخلو المصائف والمنتزهات من اي قضايا جنائية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار في المنطقة ومحافظاتها وفق الخطط الأمنية والمرورية المتبعة.فيما كرّم أمير منطقة الباحة، الجندي عايض بن شرار الغامدي (المرور) ووكيل رقيب محمد بن ناصر الغامدي ووكيل رقيب سلطان بن محمد الغامدي ووكيل رقيب صالح بن جار الله الزهراني (الشرطة) لمشاركتهم في إنقاذ حياة أسرة من الخطر اثناء أداء عملهم، ووكيل رقيب بندر بن بخيت الغامدي (الدفاع المدني) لنجاحه في انقاذ حياة مواطن، وكرّم المتطوعة حنان بنت أحمد العُمري، لعملها المميز في إدارة مركز الزاهرة للتدريب، وكرّم الملاكم عبدالله الغامدي الحائز على بطولة الملاكمة على مستوى المملكة.ونوه الأمير حسام بن سعود بالدور الكبير الذي يقدمه شباب وبنات المنطقة في أداء أعمالهم مثمنا الجهود المتميزة التي يتم تنفيذها في جميع المواقع مؤكداً أن هذا التكريم سيكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهود، وسيستمر تقدير كل الاعمال المجتمعية التي تخدم المنطقة ووطننا الغالي.