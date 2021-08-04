أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي لـ«عكاظ» عدم صحة ما يتردد من شائعات عن إيقاف تصاريح البناء في مخطط جوهرة العروس، ودعا الراغبين في التصاريح للتقدم بطلباتهم للبلدية الفرعية.

من جانبه، أكد مسؤول في أمانة جدة أن ما يشاع وتم تداوله بصورة خاطئة لا يتعلق بإيقاف التصاريح، لكن هناك أراضي عليها صكوك استحكام، ما يحتم على الأمانة تبديل المنح في تلك المواقع إلى مواقع أخرى خارج المخطط وعلى المساحة نفسها، مشيراً إلى حرص الأمانة وسعيها لإيجاد البنية التحتية للمخطط.

وأضاف أن هناك مواقع مخططات منح بدأت عملية البناء عليها، وهو أمر مرتبط بتوافر البنية التحتية، وفي حالة توافرها سيرى الجميع أعمال البناء بكثافة.