انطلق ظهر اليوم في مكة المكرمة ملتقى المرجعيات العراقية الذي تستضيفُة رابطةالعالم الإسلامي. وأطلق مُلتقى «المرجعيّات العراقيّة»؛ مُجَسّداً رُوحهم الجامعة، وقيمهم الرفيعة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.