رابطة العالم الإسلامي تطلق «المرجعيات العراقية» أخبار الأربعاء 04 أغسطس 2021 14:41 «عكاظ» (مكة المكرمة) okaz-online@ 30 مشاهدة ٢٠٢١٠٨٠٤_١٣٥٠٣٤ ٢٠٢١٠٨٠٤_١٣٥٠٥٣ ٢٠٢١٠٨٠٤_١٣٥٠٣٤ ٢٠٢١٠٨٠٤_١٣٥٠٥٣ -A +A «عكاظ» (مكة المكرمة) okaz-online@ انطلق ظهر اليوم في مكة المكرمة ملتقى المرجعيات العراقية الذي تستضيفُة رابطةالعالم الإسلامي. وأطلق مُلتقى «المرجعيّات العراقيّة»؛ مُجَسّداً رُوحهم الجامعة، وقيمهم الرفيعة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.< Previous PageNext Page > رابط العالم الإسلامي المرجعيات العراقية مكة المكرمة