قامت أمانة منطقة القصيم بتقديم جملة من الخدمات بمهرجان بريدة للتمور، وتجهيز وتهيئة السوق وساحة التمور من خلال التنظيم وتقديم الخدمات المساندة، في أكبر تظاهرة اقتصادية موسمية بمدينة التمور ببريدة.

من جانبه أكد نائب المدير التنفيذي للمهرجان الدكتور منصور المشيطي أن الأمانة هيأت مناخاً تسويقياً ملائماً ووفرت البيئة المناسبة للمزارعين والتجار والمستهلكين، لافتاً إلى أنه تم توزيع مسارات ساحة البيع على المسوقين وإيجاد فرق لضبط الجودة والإحصاء وإرشاد المستهلك لأجود التمور وأصنافها المتنوعة، إضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع التي تشمل إيجاد مركز للشحن المبرد للتمور ونقلها إلى داخل وخارج المملكة، وساحة التصدير لكبار التجار والمصدرين، مشيراً إلى أن الأمانة خصصت موقع خيمة للبيع بالتجزئة يمارس من خلالها الشباب بيع التمور بالشراكة مع جمعية خيري للتمور وخيمة خاصة بالأسر المنتجة بالشراكة مع بنك التنمية.