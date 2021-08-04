أوضحت الإدارة العامة للجوازات بأنه في حال رزق المقيم بمولود وهو خارج المملكة العربية السعودية فإنه يلزم عليه مراجعة السفارة السعودية من إجل إلحاقه بالعائلة واستخراج إقامة له بعد دخول المملكة..



جاء ذلك في ردها على أحد الاستفسارات عبر حسابها على موقع «تويتر».