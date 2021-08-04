ناقش رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي ورئيس وزراء باكستان السيد عمران خان عدداً من القضايا العربية والإسلامية محل الاهتمام المشترك.

وفي مستهل الزيارة، أعرب رئيس وزراء باكستان عن تقديره الكبير لهذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها على المستوى البرلماني، مؤكداً علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلاده بالدول العربية، والتي تعكسها الزيارات المتبادلة والتنسيق المشترك على أعلى المستويات. كما أكد تطابق وجهات النظر بين الجانبين، خصوصا في ما يتعلق بالدعوة إلى تعزيز لغة الحوار البنَّاء في حل جميع الأزمات، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ومنطقة آسيا، والسعي المشترك إلى تحقيق ركائز الأمن الاقتصادي المستدام، مشدداً على أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تمثل أحد التحديات المشتركة التي يواجهها العالمان العربي والإسلامي، والتي تتطلب تكاتف الجهود من أجل مواجهتها والتغلب عليها. من جانبه أكد العسومي اهتمام البرلمان العربي بتعزيز العلاقات بين الدول العربية وباكستان، خصوصا في ظل وجود آفاق وفرص واعدة للتعاون الشامل بين الجانبين، ولاسيما في المجال الاقتصادي، وذلك من خلال استكشاف مجالات الاستثمار، وتبادل الخبرات في ما يتعلق بالخطط الوطنية للتنمية المستدامة، وتنويع مجالات الاقتصاد وتعزيز الشراكات التجارية، وإنشاء مجالس تنسيق مشتركة بين الدول العربية وباكستان. وشدد العسومي على أن نقاط الاتفاق الكبيرة بين الجانبين العربي والباكستاني، تمثل مدخلا بناء في توثيق التعاون بين الدول العربية والإسلامية، خصوصا في ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، فضلاً عن الدعم المتبادل للقضايا العربية والإسلامية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.